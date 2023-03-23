اتصالات الجزائر تكشف عن عروضها الجديدة الخاصة برمضان
كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، الخميس، عن عرض جديد لزبائنها بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأفادت الشركة في منشور لها، أن رفع سرعة الأنترنت خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 رمضان، ستمكن الزبون من الحصول على 30 يوم أنترنت مهداة
وتابع البيان انه اذا تم رفع سرعة الأنترنت في اليوم العاشر، فإنكم ستتحصلون على 29 يوم أنترنت مهداة. بعد ذلك، تتناقص قيمة االهدية (عدد أيام الأنترنت المهداة) يوميا مع مرور أيام رمضان، وذلك وفقا للتاريخ الذي قمتم فيه برفع سرعة الأنترنت، كما هو موضح في الجدول الآتي:
وتابع البيان أنه وابتداء من اليوم العاشر من شهر رمضان، الـ “بونيس” الذي يمكن منحه راح يتناقص بشكل يومي (29 ، 28، 27… يوم أنترنت مهداة)، حسب اليوم لي رفعتوا فيه تدفقكم و ذلك إلى غاية آخر يوم من شهر رمضان.
في هاد رمضان 🌙، اتصالات الجزائر دارتلكم عرض هـــــايل 🤩 خاص بمشتركي Idoom ADSL !
إرفعوا اشتراككم إلى تدفق أعلى و استفيدوا حتى 30 يوم انترنت مهداة 🎁
تفاصيل أكثر حول كيفية الاستفادة من العرض على موقعنا الإلكتروني: https://t.co/Entim7D7kO pic.twitter.com/kJjxPfdRwb
— Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) March 21, 2023
وللاطلاع على شروط و تفاصيل الاستفادة من العرض يمكنكم زيارة موقع اتصالات الجزائر.
كما عرضت اتصالات الجزائر على زبائنها تعبئة 1500 دج في اشتراك Idoom 4G للحصول على 1000 جيغا حجم أنترنت الجيل الرابع بدلا من 150 جيغا المعتادة
وأفاد العرض أن 850 جيغا صالحة إلى غاية 30 أفريل 2023، العرض الترويجي ساري ابتداء من أول يوم رمضان.
و نتوما تاني في هاد #رمضان 🌙 عبؤوا 1500 دج في اشتراك Idoom 4G و تحصلوا على 1000 جيغا 🤩 حجم أنترنت الجيل الرابع بدلا من 150 جيغا المعتادة
يعني 850 جيغا Bonus 🎁 صالحة إلى غاية 30 أفريل 2023
سارعوا بالاستفادة من هذا العرض الترويجي ابتداء من أول يوم رمضان 😊 pic.twitter.com/9wrQYSKcvL
— Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) March 22, 2023