اتصالات الجزائر تكشف عن عروضها الجديدة الخاصة برمضان

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، الخميس، عن عرض جديد لزبائنها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأفادت الشركة في منشور لها، أن رفع سرعة الأنترنت خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 رمضان، ستمكن الزبون من الحصول على 30 يوم أنترنت مهداة

وتابع البيان انه اذا تم رفع سرعة الأنترنت في اليوم العاشر، فإنكم ستتحصلون على 29 يوم أنترنت مهداة. بعد ذلك، تتناقص قيمة االهدية (عدد أيام الأنترنت المهداة) يوميا مع مرور أيام رمضان، وذلك وفقا للتاريخ الذي قمتم فيه برفع سرعة الأنترنت، كما هو موضح في الجدول الآتي:

وتابع البيان أنه وابتداء من اليوم العاشر من شهر رمضان، الـ “بونيس” الذي يمكن منحه راح يتناقص بشكل يومي (29 ، 28، 27… يوم أنترنت مهداة)، حسب اليوم لي رفعتوا فيه تدفقكم و ذلك إلى غاية آخر يوم من شهر رمضان.

وللاطلاع على شروط و تفاصيل الاستفادة من العرض يمكنكم زيارة موقع اتصالات الجزائر.

كما عرضت اتصالات الجزائر على زبائنها تعبئة 1500 دج في اشتراك Idoom 4G للحصول على 1000 جيغا حجم أنترنت الجيل الرابع بدلا من 150 جيغا المعتادة

وأفاد العرض أن 850 جيغا صالحة إلى غاية 30 أفريل 2023، العرض الترويجي ساري ابتداء من أول يوم رمضان.