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الجزائر

اتصالات الجزائر تكشف مواقيت عمل وكالاتها التجارية في العيد

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تكشف مواقيت عمل وكالاتها التجارية في العيد
أرشيف
اتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر يوم السبت في بيان، أنها ستضمن المداومة على مستوى وكالاتها التجارية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث سيتمّ سيتم ضمان المداومة من العاشرة 10.00 صباحا إلى الثالثة 15.00 مساء في الوكالات الموجودة على مستوى ولايات شمال البلاد.

ففي ولاية الجزائر، ستقدّم الشركة خدماتها للزبائن عبر الوكالات التجارية لـ: باش جراح، برج البحري، الدار البيضاء، بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، زرالدة، بن عكنون، وأولاد فايت.

وفيما يخص الولايات الأخرى، سيتم ضمان المداومة على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية التي تقع بمقر المدينة.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن، سيتم ضمان الدوام من الثامنة 08.00 صباحا إلى منتصف النهار 12.00، على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية بمقر الولاية.

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