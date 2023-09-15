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الجزائر

اتصالات الجزائر تمدد عرضها الترويجي IDOOM Fibre

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تمدد عرضها الترويجي IDOOM Fibre

قررت اتصالات الجزائر تمديد العرض الترويجي  IDOOM Fibre، وذلك بعد النجاح الذي  حققه ونزولا عند رغبة الزبائن. والجدير بالتذكير أن هذا العرض الترويجي موجه للمشتركين الجدد الخواص المؤهلين للاستفادة من تشكيلة عروض IDOOM Fibre (ابتداء من 15 ميغابت في الثانية) بسعر استثنائي قدره 1000 دج فقط، حيث يشمل هذا العرض جهاز مودم للألياف البصرية، معدات التركيب و شهر (01 ) أنترنت غير محدود مهدى.

ويستفيد الزبائن الجدد الذين يشتركون في تدفقات 15، 20، 50 و 100 ميغا من تدفق 200 ميغا خلال الشهر المهدى، أما بالنسبة للزبائن الذين يشتركون في تَدَفُقَيْ 200 و300 ميغا، فإنهم يستفيدون من 30 يوم أنترنت مهداة.

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