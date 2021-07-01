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اقتصاد
متواصلة إلى أن تشمل جل ولايات الوطن

اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت على هذه الولايات

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت على هذه الولايات

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر،  عن توسيع تجارب رفع تدفق الإنترنت، بالنسبة للمشتركين على مستوى 17 ولاية.  

وجاء في بيان للشركة “بالنسبة للمشتركين في عرض 4 ميغا بت نحو تدفق 10 ميغا بت وبالنسبة للمشتركين في عرض 10 ميغا بت نحو تدفق 20 ميغا بت، متواصلة إلى أن تشمل جل ولايات الوطن”.

وتابع البيان “كمرحلة ثانية، وبعد مرور أسبوع من انطلاق العملية، وصل عدد الولايات التي تجرى فيها التجارب حاليا إلى 17 ولاية”.

وتمس العملية الولايات التالية: الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف، وهران، تلمسان، تيبازة، عين الدفلة، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، سعيدة، معسكر، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم، المدية والنعامة.

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