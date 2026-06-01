اتصالات الجزائر تُتوّج بجائزة إنجازات الجودة لعام 2026 في بلجيكا

حازت مؤسسة اتصالات الجزائر على جائزة “إنجازات الجودة لعام 2026” المرموقة والممنوحة من طرف الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة، وقد تسلمها الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عبد الغني آيت سعيد، خلال حفل تسليم الجوائز للمؤتمر الدولي للجمعية الذي أقيم أول أمس الأحد 31 ماي 2026 في بروكسل ببلجيكا، حيث حضر حفل التسليم نخبة من قادة الأعمال وخبراء المنظمات ودبلوماسيين من القارات الخمس.

وتُعنىَ هذه الجائزة الدولية حسب بيان للمؤسسة تحصلت “الشروق” على نسخة منه، بتكريم الشركات والمؤسسات التي تُبدي التزاما استثنائيا وتبذل جهودا مستمرة لتطوير نتائجها في مجال إدارة الجودة، كما يأتي هذا التتويج بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي سجلتها مؤسسة اتصالات الجزائر، بفضل رؤيتها الإستراتيجية المتجهة نحو المستقبل الرقمي، من خلال السعي الدءوب لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للارتقاء بأداء المؤسسة العملياتي إلى مصاف المعايير الدولية، مدعومة بابتكارات تكنولوجية متطورة، تجلى بوضوح في إطلاق تكنولوجية ويفي 7، وعروض الألياف البصرية حتى المنزل “FTTH” ذات جودة عالية وتنافسية على مستوى القارة، فضلا عن وضع رضا الزبائن في اولوياتها مع تجديد شهادة المطابقة 9001:2015 ISO مطلع سنة 2026.

وجاءت مساهمة المؤسسة في تنظيم قمة GLOBAL AFRICA TECH مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي احتضنتها الجزائر بداية 2026، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من بين المؤشرات التي نالت بها هذا النجاح الذي يعتبر ثمرة العمل الدءوب لفرق اتصالات الجزائر التي سعت لها من خلال الابتكار، وتوفير اتصال عابر للحدود لكافة المواطنين، مع تعزيز مكانة الجزائر كقطب تكنولوجي رائد في القارة الإفريقية.