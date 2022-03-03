اتصالات الجزائر: “عمل تخريبي” وراء انقطاع الانترنت في باتنة

قالت اتصالات الجزائر مساء الأربعاء في بيان، إنها اكتشفت وقوع عمل تخريبي تسبّب في انقطاع خدمة الانترنت والهاتف في وسط مدينة باتنة.

وجاء في بيان المؤسسة أنّ الفرقة التقنية لاتصالات الجزائر في باتنة، اكتشفت “عملا تخريبيا تسبّب في قطع كابل. مما أدى إلى انقطاع خدمة الانترنت والهاتف على مستوى وسط المدينة”.

وتابع بيان اتصالات الجزائر:”تعمل فرقنا التقنية جاهدة لاستعادة الوضع في أسرع وقت ممكن”. قبل أن يقدّم اعتذار المؤسسة للزبائن على “الإزعاج الخارج عن نطاقها”.