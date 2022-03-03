-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: نشرية جديدة حول أمطار غزيرة عبر 10 ولايات
الجزائر

اتصالات الجزائر: “عمل تخريبي” وراء انقطاع الانترنت في باتنة

محمد عبد المؤمن
  • 358
  • 0
اتصالات الجزائر: “عمل تخريبي” وراء انقطاع الانترنت في باتنة

قالت اتصالات الجزائر مساء الأربعاء في بيان، إنها اكتشفت وقوع عمل تخريبي تسبّب في انقطاع خدمة الانترنت والهاتف في وسط مدينة باتنة.

وجاء في بيان المؤسسة أنّ الفرقة التقنية لاتصالات الجزائر في باتنة، اكتشفت “عملا تخريبيا تسبّب في قطع كابل. مما أدى إلى انقطاع خدمة الانترنت والهاتف على مستوى وسط المدينة”.

وتابع بيان اتصالات الجزائر:”تعمل فرقنا التقنية جاهدة لاستعادة الوضع في أسرع وقت ممكن”. قبل أن يقدّم اعتذار المؤسسة للزبائن على “الإزعاج الخارج عن نطاقها”.

مقالات ذات صلة
فرنسا قلقة من قوة الجزائر العسكريّة في المتوسط

فرنسا قلقة من قوة الجزائر العسكريّة في المتوسط

مكالمة هاتفية زلزلت حرم القضاء

مكالمة هاتفية زلزلت حرم القضاء

تجارة النفايات المسترجعة.. الكابوس الذي أرّق العائلات والمؤسسات

تجارة النفايات المسترجعة.. الكابوس الذي أرّق العائلات والمؤسسات

إنتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم شهر أفريل

إنتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم شهر أفريل

تقصير وتهاون أعوان الأمن وراء اعتداء إقامة بودواو

تقصير وتهاون أعوان الأمن وراء اعتداء إقامة بودواو

إدماج المتعاقدين يطغى على إضراب “الكناباست”

إدماج المتعاقدين يطغى على إضراب “الكناباست”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد