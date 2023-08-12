اتفاقيات بين رجال أعمال جزائريين وأتراك

للشراكة في قطاع النسيج والجلود

نجح المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد والتجارة الدولية والاستثمار، في توقيع عدة اتفاقيات بين رجال أعمال أتراك وجزائريين، وذلك على هامش المعرض الدولي للألبسة الجاهزة الرجالية والنسوية والأحذية، المنظم بإسطنبول ما بين 9 إلى 11 من الشهر الجاري، حيث قدم موساوي العمري نائب رئيس المنتدى وفي حضور أحمد فيدائي أوغلو، وخبراء اقتصاديين، ملفا كاملا حول مجالات التعاون بين تركيا والجزائر في قطاع النسيج والجلود، والألبسة الجاهزة.

وأكد رئيس المنتدى، محمد حساني، في اتصال بـ”الشروق”، أن الحضور كضيف شرف سمح بمقابلة الكثير من رجال أعمال وأصحاب مصانع جزائريين يعيشون في تركيا، كانوا قد شاركوا في قصر المعارض بإسطنبول ضمن 650 عارض للألبسة والأحذية، موضحا أن الكثير منهم أبدوا استعدادهم للاستثمار في الجزائر.

وقال حساني إن وفد المنتدى الجزائري سيسافر الاثنين إلى منطقة أزمير الصناعية، أين ستجرى لقاءات مع شركات تركية للاتفاق على صفقات تخص صناعة الأبواب والخشب والفلين، والتمهيد لتصدير التكنولوجيا الجزائرية المتعلقة بصناعة الجلود إلى تركيا..