اتفاقيات تعاون وشراكة بين ولايتي باتنة و”ديان بيان فو” الفيتنامية (صور)

أعلنت ولاية باتنة في بيان لها، الإثنين، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع ولاية “ديان بيان فو” الفيتنامية.

وكشف بيان الولاية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه الاتفاقيات وُقعت “لتفعيل سبل التعاون بين الولايتين الجزائرية والفيتنامية”.

وستشمل اتفاقيات التعاون والشراكة بين الولايتين “العديد من المجالات الإقتصادية، الإجتماعية، التاريخية والثقافية”، حسب البيان نفسه.

وأشار البيان إلى أن “والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك قد إستقبل الوفد الفيتنامي الذي يحل بالولاية في زيارة عمل تدوم لمدة ثلاثة”.