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الجزائر

اتفاقيات جديدة بين الجزائر وكوبا في القطاع الصحي

الشروق أونلاين
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اتفاقيات جديدة بين الجزائر وكوبا في القطاع الصحي
ح.م
جانب من اللقاء الذي جمع بن بوزيد بالسفير الكوبي

تباحث وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد مع سفير كوبا سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال الصحي، وهذا تحضيرا لزيارة نائب وزير الصحة الكوبي  للجزائر خلال الأيام المقبلة.

وجاء هذا خلال استقبال البروفسور عبد الرحمن بن بوزيد مساء الأربعاء سفير جمهورية كوبا بالجزائر أرماندو فيرغارا بوينو.

وحسب بيان للوزارة فقد أشاد الطرفان بمستوى التعاون المثمر والمتميز الذي يجمع البلدين، كما تناول الجانبان سبل  تطوير وتعزيز هذا التعاون.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها نائب وزير الصحة العمومية لجمهورية كوبا لويس فرناندو نافارو مارتينيز إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة على رأس وفد هام لإستكمال الإتفاقيات المبرمة وكذا البحث عن فرص شراكة جديدة بين البلدين.

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