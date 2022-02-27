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الجزائر

اتفاقيات لتوفير مناصب عمل لخريجي مراكز التكوين

ع. تڤمونت
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اتفاقيات لتوفير مناصب عمل لخريجي مراكز التكوين
أرشيف

كشف ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، بمناسبة الانطلاق الرسمي، دورة فيفري 2022، للتكوين المهني، عن تسخير كافة الإمكانات من هياكل وتجهيزات ومؤطرين، من أجل ضمان حسن سير المؤسسات التكوينية والرفع من مردوديتها وتحسين نوعية التكوين.

وأشار مرابي في نفس الوقت إلى رفع التجميد عن بعض المشاريع، إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والتي من شأنها توفير فرص للعمل لمتخرجي القطاع.

وبالمناسبة أعلن الوزير دخول ثلاث مؤسسات تكوينية جديدة حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بمعهد وطني متخصص بولاية وهران ومركزين للتكوين والتمهين بولايتي وهران والمدية.

وأعطى مرابي إشارة انطلاق الدخول التكويني دورة فيفري 2022 من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لسيدي عيش بحوض الصومام في بجاية، بحضور السلطات المحلية.

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