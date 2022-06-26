اتفاقيات لدعم وتطوير المؤسسات العقابية في ليبيا

المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون:

أبرمت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون، مع هيئات أجنبية ودولية، لدعم وتطوير المؤسسات العقابية في ليبيا، لإعادة التأهيل والإدماج، من خلال دورات تكوينية لفائدة إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومدراء السجون بدولة ليبيا، وكذا تنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الليبية المكلفة بتسيير النساء السجينات.

وكشف مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، العميد حجار محند واعلي، بمناسبة حفل تخرج دفعتين من الضباط والأعوان الأحد، حضرها وفد وزاري، عن عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع هيئات أجنبية ودولية على غرار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبلغ عدد المتخرجين في الدفعة 27 لضباط إعادة التربية، 100 ضابط، منهم 90 استفادوا من جهاز الإدماج المهني، فيما بلغ عدد أعوان الدفعة 336 عون لإعادة التربية، منهم 227 عون استفادوا أيضا من جهاز الإدماج المهني.

وخضعت الدفعتان من فترة تكوين عالية المستوى لمدة 12 شهرا، تخللتها دورات تكوينية تطبيقية، تسمح لهم بأداء مهامهم بكل احترافية من أجل المساهمة في تجسيد برامج إعادة التربية وإدماج المحبوسين.