اتفاقيات هامة لتصدير المنتجات الجزائرية نحو دول إفريقية

عشية إختتام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

وقعت عدة شركات جزائرية، عمومية وخاصة، مساء أمس الإثنين اتفاقيات تجارية مع متعاملين أفارقة لتصدير منتجات وطنية متنوعة، وذلك في اليوم ما قبل الأخير لإختتام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وأبرزت الاتفاقيات تنوع الصادرات الجزائرية، حيث أبرم مجمع “جيون إلكترونيكس” عقودًا بقيمة 11 مليون دولار مع شركات من النيجر وتنزانيا وزيمبابوي، بينما وقعت شركة “أريس” عقدين بـ10 ملايين دولار لتصدير الأحذية إلى تنزانيا وزيمبابوي. كما وقع مجمع النقل البحري العمومي “غاتما”صفقة بـ6 ملايين دولار مع شركة “تيري” لتسويق 50 ألف طن من الإسمنت الجزائري إلى موريتانيا.

في السياق نفسه، وقع مجمع “ديفاندوس” مذكرات تفاهم مع مؤسسات من غانا وإثيوبيا وسيراليون، بينما أبرم مجمع الصناعات الميكانيكية “AGM” خمسة عقود بقيمة تفوق 40 مليون دولار لتصدير العتاد الفلاحي إلى تونس وموريتانيا ونيجيريا وتنزانيا والسنغال وإثيوبيا.

وشملت الاتفاقيات أيضًا قطاع السياحة، حيث وقعت المؤسسة الناشئة “فنك بوكينغ” اتفاقيتين مع شركتين من جنوب إفريقيا ونيجيريا بقيمة 1.5 مليون دولار لتعزيز التبادل السياحي والثقافي. كما أبرمت شركة “تيسير” عقدًا بـ10 ملايين دولار لتصدير 50 ألف طن من سماد اليوريا إلى تونس، إضافة إلى عقد آخر للشركة التونسية “كاكتيس تريدنغ كومباني” لاستيراد الإسمنت الجزائري بقيمة 6 ملايين دولار.

أما في قطاع المناولة الصناعية، فقد وقعت “شيري الجزائر” عقدين مع مؤسستي “أنابيب” و”سيرتا أوتوموتيف” لتزويد مصنعها بقطع الغيار والمصابيح ونظم التعليق، في حين صدّرت شركة “بريكس” ألواح المكابح إلى ليبيا عبر المتعامل “المحروسة”، وأبرم مجمع “جيتكس”عقدًا لتصدير النسيج إلى تشاد عبر شركة “الماهري”.

وفي مجال الصناعات الصيدلانية، أبرمت شركات “إي جي ماد” و”توب غلوفسو”لين بانسمون” اتفاقيات مع شركة “ناردو ديستريبشن” البوركينابية بقيمة إجمالية قاربت 17.2 مليون دولار لتوزيع المستلزمات الطبية والأدوية في غرب إفريقيا.

كما تميز المعرض بتوقيع مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوغ” اتفاقية استراتيجية مع مجمع “أبارسي” الأوغندي بقيمة 200 مليون دولار، تهدف إلى تطوير مشاريع تحويل الكاكاو والقهوة وإنتاج مشتقات غذائية مشتركة، بما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين ويقوي الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.