اتفاقية أمنية جديدة بين الجزائر وروما

وقع وزير الداخلية إبراهيم مراد مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.

وأفاد بيان للداخلية، الخميس، أن الاتفاقية ستسمح بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الالكترونية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.

وقال الوزير مراد عقب التوقيع على الاتفاقية أنه تم تكييفها مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود

وأضاف مراد: “أدرجنا في الاتفاقية المجالات التي يتعين تنسيق جهودنا بشأنها لاسيما المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.”

وتابع قائلا: “أدرجنا أيضا في الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وإيطاليا مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الطفل ومكافحة الجرائم الاقتصادية وتأمين المنشآت والتظاهرات الكبرى.”