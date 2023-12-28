اتفاقية بين اتصالات الجزائر و”جازي” لتقديم خدمات عالية الجودة

وقعت كل من اتصالات الجزائر ومتعامل الهاتف النقال “جازي” اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بينهما بهدف تقديم “خدمات عالية الجودة للمواطنين”.

وحسب ما أفاد به بيان مشترك للمؤسستين فقد جرت مراسم التوقيع بمقر مؤسسة “جازي” بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة), بحضور كل من المدير العام للمؤسسة، محي الدين علوش، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، إلى جانب إطارات المؤسستين.

وتشمل هذه “الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة بين المؤسستين العموميتين عدة مجالات، لاسيما الترويج للمنتجات والخدمات وتطوير المحتوى الرقمي, مما يبرز إرادتهما المشتركة للمساهمة في تطوير الاتصالات في الجزائر”، يضيف البيان.

وذكر نفس المصدر أنه تم التوقيع على الاتفاقية الأولى بين “جازي” واتصالات الجزائر في ديسمبر 2022، مشيرا الى أن هذه الشراكة تؤكد على “النهج المبتكر والرؤية المشتركة التي تعكس طموح المؤسستين في رفع المعايير المتبعة في مجال الاتصالات في بلادنا”.