اتفاقية بين “ستيلانتيس الجزائر” و “ايدينات” لتجهيز سيارات الأجرة

وقعت شركة”ستيلانتيس الجزائر” اتفاقية شراكة مع المؤسسة الجزائرية المتخصصة في حلول أنظمة تحديد المواقع والعدادات الإلكترونية لسيارات الأجرة “ايدينات” من أجل تجهيز سيارات الأجرة بحلول نظام تحديد المواقع وأجهزة العداد.

وأفادت الشركة في بيان لها، الجمعة، أن هذه الاتفاقية التي وقعت على هامش معرض التجارة البينية الافريقية 2025، تدخل في إطار التزام شركة “ستيلانتيس الجزائر”بدعم عصرنة النقل الحضري في الجزائر.

وتؤكد “ستيلانتيس الجزائر” من خلال هذه الشراكة، دعمها لتطوير المناولة الجزائرية في قطاع السيارات، ضمن استراتيجيتها الخاصة بـ “التوطين العميق” بهدف توفير حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق الجزائرية والمساهمة الفعالة في تعزيز الاندماج الصناعي الوطني.

يذكر أن مؤسسة “ايدينات” تزود حاليا الحزم الكهربائية المدمجة في المركبات التي تنتجها علامة فيات بمصنع طفراوي,