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اقتصاد

اتفاقية بين سوناطراك ووكالة التشغل حول فرص التوظيف

الشروق أونلاين
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اتفاقية بين سوناطراك ووكالة التشغل حول فرص التوظيف

سيقوم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الإثنين، بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع مجمع سوناطراك، من أجل اتاحة فرص العمل.

وأوضح بيان للوزارة نشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية  سيشرف على مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة.

وأضاف أن الإتفاقية الأولى ستكون مع الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) وفروعها، بخصوص التوظيف بالنظام الجديد المسمى الحسابات الكبرى.

أما الإتفاقية الثانية فستوقع مع متعاملي الهاتف النقال الثلاث، بخصوص التعامل بنظام التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة لطالبي العمل.

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