-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة ترحمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر
اقتصاد

 اتفاقية بين شركة النقل بالسكك الحديدية ومركب الحديد بوهران لنقل منتجاته

الشروق أونلاين
  • 185
  • 0
 اتفاقية بين شركة النقل بالسكك الحديدية ومركب الحديد بوهران لنقل منتجاته
ح.م
الإمضاء على اتفاقية لنقل المنتوج عبر السكة الحديدية

أبرمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اتفاقية مع مركب الحديد والصلب “توسيالي” لبطيوة (وهران)، لنقل منتجاته الحديدية عبر شبكتها على المستوى الوطني.

وأوضح بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، السبت، أن هذه الاتفاقية ستسمح لمركب الحديد والصلب “توسيالي” بنقل منتجات الحديد والصلب والمواد الخام بالسكك الحديدية انطلاقا من محطة حاسي مفسوخ (وهران) إلى ولايات الوطن ونحو ميناء وهران للتصدير.

وسيتم الشروع في أول عملية شحن بواسطة القطار شهر نوفمبر القادم، حيث سيسمح النقل بهذه الوسيلة بتخفيض نفقات النقل وتقليص حجم استهلاك الوقود وتخفيض الضغط على الطرقات.

ويتم حاليا العمل على استكمال أشغال المقطع الأخير من خط السكة الحديدية ليصل إلى داخل المصنع خلال سنة 2022.

مقالات ذات صلة
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات

المضاربة في أسعار البطاطا.. وزير الفلاحة يكشف أولى نتائج التحقيقات

المضاربة في أسعار البطاطا.. وزير الفلاحة يكشف أولى نتائج التحقيقات

الصيرفة الإسلامية تحقق أرقاما مبهرة في أقل من سنة

الصيرفة الإسلامية تحقق أرقاما مبهرة في أقل من سنة

أسعار جد تنافسيّة للنقل البحري.. وهذه تفاصيلها

أسعار جد تنافسيّة للنقل البحري.. وهذه تفاصيلها

أزمة البطاطا: انطلاق ضخ كميات معتبرة في الأسواق لضبط الأسعار

أزمة البطاطا: انطلاق ضخ كميات معتبرة في الأسواق لضبط الأسعار

تحويل سوق السمار للمواد الغذائية.. وزير التجارة يكشف الوجهة الجديدة

تحويل سوق السمار للمواد الغذائية.. وزير التجارة يكشف الوجهة الجديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد