 اتفاقية بين شركة النقل بالسكك الحديدية ومركب الحديد بوهران لنقل منتجاته

أبرمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اتفاقية مع مركب الحديد والصلب “توسيالي” لبطيوة (وهران)، لنقل منتجاته الحديدية عبر شبكتها على المستوى الوطني.

وأوضح بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، السبت، أن هذه الاتفاقية ستسمح لمركب الحديد والصلب “توسيالي” بنقل منتجات الحديد والصلب والمواد الخام بالسكك الحديدية انطلاقا من محطة حاسي مفسوخ (وهران) إلى ولايات الوطن ونحو ميناء وهران للتصدير.

وسيتم الشروع في أول عملية شحن بواسطة القطار شهر نوفمبر القادم، حيث سيسمح النقل بهذه الوسيلة بتخفيض نفقات النقل وتقليص حجم استهلاك الوقود وتخفيض الضغط على الطرقات.

ويتم حاليا العمل على استكمال أشغال المقطع الأخير من خط السكة الحديدية ليصل إلى داخل المصنع خلال سنة 2022.