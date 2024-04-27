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الجزائر
التحضير لبرامج تكوين مشتركة ومنح شهادات مزدوجة

اتفاقية تعاون بين الجزائر وزامبيا في مجال التعليم العالي

خ. م
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اتفاقية تعاون بين الجزائر وزامبيا في مجال التعليم العالي
ح.م

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اتفاقية تعاون مع دولة زامبيا، من أجل تبادل الخبرات وتطوير الشراكة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالمناسبة، أوضح كمال بداري، السبت بالعاصمة، أن الهدف من الاتفاقية هو تجسيد شراكة فعلية عبر إعداد عروض تكوين جامعية بين الجزائر وزامبيا، تبادل الخبرات وتبادل الحركية الطلابية والتأطيرية.
وذكر الوزير، أن ما لا يقل عن 67 طالب من دولة زامبيا يزاولون تعليمهم العالي بمختلف الجامعات الجزائرية، منهم 44 مسجلا خلال الموسم الدراسي الحالي. كما يسعى البلدان، بموجب الاتفاقية، إلى الوصول إلى توأمة بين جامعات البلدين من خلال “إعداد برامج تكوين مشتركة ومنح شهادات مزدوجة جزائرية – زامبية”.
وتتضمن بنود الاتفاقية أيضا نقل التجربة الجزائرية في مجال البحث العلمي القائمة، كما قال الوزير، على “الابتكار، المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية وخلق الثروة”، مبرزا دور الجزائر في مرافقة، لاسيما دول القارة الإفريقية، لتحقيق الرفاهية والثروة.
من جانبه، أشاد وزير التربية لدولة زامبيا، دوغلاس مونساكا سياكاليما، بجهود الجزائر من أجل تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الاتفاقية “ستمكّن بلاده من الإطلاع والاستفادة من التجربة الجزائرية الناجحة في هذا المجال”.
كما عبّر سياكاليما عن أمله في أن تتوسّع الشراكة بين زامبيا والجزائر إلى مجالات أخرى في المستقبل.

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