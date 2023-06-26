اتفاقية تعاون بين سوناطراك و”أوابك” في مجال التدريب

أمين عام المنظمة يبحث تطورات صناعة النفط بالجزائر

وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك، الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”.

وحسب بيان لسوناطراك، أشرف الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار، رفقة سعادة الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” جمال عيسى اللوغاني، الإثنين، على مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك ومنظمة أوابك.

وتنص مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على تكثيف التعاون الفني في مجال التدريب، وتنظيم ندوات وورشات عمل، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات لفائدة دول أعضاء المنظمة، وفق نفس المصدر.

وحسب سوناطراك، فقد تم اختيار المعهد الجزائري للبترول من بين معاهد التدريب التابعة للدول الأعضاء الأخرى، وهذا إثر انعقاد الاجتماع التنسيقي التاسع لمسؤولي معاهد التدريب النفطية، الذي انعقد في سبتمبر 2021، حيث قدم خلاله المعهد الجزائري للبترول عرضا مفصلا حول نشاطاته وخبراته منذ 58 عاما من تأسيسه.

للتذكير، فقد تم تنظيم دورات تدريبية سنة 2022، من طرف المعهد الجزائري للبترول شملت أزيد من 100 متدرب من الدول الأعضاء خلال كل دورة.

واستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وشكلت المحادثات “فرصة للإشادة بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر وهذه المنظمة، والتطرق إلى سبل تعزيز نشاطات المنظمة ودورها في مجال الطاقة ومواكبة التطورات ذات الصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي”. كما استقبل اللوغاني من قبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بغية تطوير آليات عمل المنظمة في ضوء التغيرات التي تشهدها صناعة البترول العالمية.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها مستقبلا، إضافة إلى التوجهات والتحديات الجديدة لصناعة البترول والغاز.

وفي هذا الصدد، أعرب عرقاب عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف المنظمة في مسعاها لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بهدف تحسين الأداء والإنتاجية لشركات النفط الوطنية ومراكز البحث العربية، بغرض تمكينها من “مواجهة التحديات التي تعترضها والارتقاء بأدائها إلى المستويات المنشودة”.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي على هامش اللقاء، “لقد تطرقنا ايضا إلى الأعمال المستقبلية قصيرة وطويلة المدى التي سنشارك فيها في المنظمة لتطوير وتقديم الدعم اللازم، اضافة إلى البرامج التدريبية التي تقوم بها المنظمة والأعمال التكنولوجية في مجال صناعة البترول والتشاور بين البلدان المصدرة للنفط”.

من جهته، أعرب اللوغاني عن شكره للدعم المقدم من طرف الجزائر، متمنيا المزيد من الازدهار لصناعة البترول في الدول الأعضاء في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف بأن زيارته للجزائر تأتي في اطار تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتطوير التعاون في منظمة الدول المصدرة للبترول، واطلاع الجزائر على آخر الاستعدادات لمؤتمر الطاقة الذي سيعقد في قطر ديسمبر القادم.