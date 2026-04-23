اتفاقية تعاون بين صيدال وشركتين هنديتين لإنتاج لقاحات مبتكرة لأول مرة في الجزائر  

تم اليوم الخميس 23 أفريل، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، التوقيع على اتفاقية تعاون ما بين المجمع العمومي “صيدال” والمخبر الهندي للأبحاث والتطوير العالمي (ONCOSIMIS)، والشركة الهندية (Fabtech Technologie).

ووفق ما أفادت به الوزارة، جرت المراسم بإشراف الوزير وسيم قويدري، وستسمح الاتفاقية بنقل تكنولوجيا مبتكرة لصالح مجمع صيدال، من أجل التحكم في إنتاج لقاحات بروبيوتيك مبتكرة لأول مرة في الجزائر، وهي لقاحات الموجهة للاستعمال البشري والبيطري.