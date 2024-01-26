اتفاقية تعاون بين مجمع صيدال و3 مراكز أبحاث علمية

وقع مجمع صيدال اتفاقية تعاون مع ثلاث مراكز أبحاث علمية المتمثلة في مركز الأبحاث البيوتكنولوجية بقسنطينة ومركز بحوث العلوم الصيدلانية ومركز البحوث في البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي- الكيميائي.

وأفاد بيان للمجمع أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز التبادلات في مجال التكوين والبحث العلمي.

وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لمجمع صيدال بحضور مسؤولي مراكز الابحاث واطارات مجمع صيدال وممثلي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني و مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بوهيشة محمد.

وخلال هذا اللقاء أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري ومدراء المراكز الثلاثة على ضرورة توطيد العلاقات بين الشركات ومراكز البحث من أجل التطوير المحلي للمنتجات الصيدلانية.