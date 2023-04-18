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الجزائر

اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والرقمنة من أجل مرافقة المشاريع المبتكرة

الشروق أونلاين
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اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والرقمنة من أجل مرافقة المشاريع المبتكرة
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقية

وقع وزير التعليم العالي، كمال بداري، رفقة وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، على اتفاقية إطار وتعاون تهدف إلى مرافقة المشاريع الجامعية والمبتكرة.

أشرف بداري، رفقة  بن مولود، الثلاثاء،، على التوقيع على إتفاقية إطار وتعاون بين الوزارتين في مجالات التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي وتثمين نتائجه.

وتهدف الإتفاقية، حسب بداري إلى مرافقة المشاريع الجامعية المبتكرة من أجل إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال الرقمنة والإحصائيات.

كما تسعى الاتفاقية إلى مرافقة الطلبة الذين هم بصدد تحضير مشروع نهاية التخرج في مجال الرقمنة والإحصاء، وإنجاز دراسات وتحليلات حول مختلف الميادين إستجابة لإحتياجات الإقتصاد الوطني.

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