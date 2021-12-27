كشف وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان عن “إبرام اتفاقية تعاون جامعي بين الجزائر وفلسطين نهاية جانفي القادم، لتعزيز التعاون الثنائي في التخصصات التكنولوجية وتبادل الخبرات بين الطلبة والأساتذة.

وأكد بن زيان، الاثنين، عقب استقباله لنظيره الفلسطيني محمود موسى أحمد أبو مويس، استعداد الجزائر التام من أجل مواصلة دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، وذلك من خلال الانتقال بالتعاون الثنائي إلى مرحلة التعاون في مجال البحث العلمي وعدم الاكتفاء بتكوين الطلبة”.

من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، أحمد أبو مويس أن الدعم التاريخي المتواصل للجزائر، ساهم في “رفع من القدرات العلمية” للشعب الفلسطيني وتمكينه من تعزيز صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو مويس، الاثنين، في تصريح صحفي أن “دعم الجزائر لدولة فلسطين في مختلف المجالات، سيما ما تعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يعكس العلاقات التاريخية بين فلسطين والجزائر التي تواصل دعمها من خلال توفير منح طلابية في مختلف التخصصات العلمية”.

كما أبرز أن هذا اللقاء شكل “فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العملي من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلبة من البلدين، وكذا استغلال المنصات الرقمية لتعزيز تبادل الخبرات بين الأساتذة الجزائريين ونظرائهم الفلسطينيين”.