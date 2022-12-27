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الجزائر

اتفاقية توأمة بين جامعات جزائرية والجامعة الكندية بدبي

الشروق أونلاين
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اتفاقية توأمة بين جامعات جزائرية والجامعة الكندية بدبي
الأرشيف

سيتم اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية توأمة بين مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة الكندية بدبي، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فسيشرف كمال بداري، وزير التعليم العالي، الثلاثاء، بدء من الساعة الثانية عشر والنصف (12.30) زوالا، بمقر الوزارة ببن عكنون، على حفل توقيع اتفاقية توأمة بين مؤسسات جامعية جزائرية والجامعة الكندية بدبي.

وتدخل هذه الاتفاقية في إطار توطيد علاقات التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية. يوضح البيان.

وسيتبع هذه الاتفاقية، لقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد مع نخبة من العلماء والباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج.

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