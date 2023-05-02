اتفاقية توأمة بين جامعتي الأمير عبد القادر والزيتونة

أبرمت يوم الثلاثاء بقسنطينة، اتفاقية توأمة بين جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، وجامعة الزيتونة في تونس، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه توقيع هذه الاتفاقية تمّ بين السعيد دراجي مدير جامعة الأمير عبد القادر، وعبد اللطيف بوعزيزي مدير جامعة الزيتونة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الطلبة من مختلف الأطوار، وتبادل الخبرات في هيئة التدريس، وإقامة نشاطات ومؤتمرات ولقاءات ودورات علمية، واستقبال الإطارات الجامعيين العلمية والإدارية.

وجاءت هذه التوأمة لتكثيف التكوين والرسكلة والتعاون في مجال تبادل المفردات والمقاييس البيداغوجية بما يتطابق وقوانين الدولتين.

وتندرج الاتفاقية الممضاة ضمن إطار برنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتضمن تشجيع عقد اتفاقيات توأمة مع الجامعات الدولية.

ووقعت هذه الاتفاقية على هامش الملتقى الدولي الذي تنظمه جامعة الأمير عبد القادر تحت عنوان “مدرسة القراءات في الغرب الإسلامي أسانيدها وخصائصها الأدائية وإشعاعها في العالم الإسلامي”.