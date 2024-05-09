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الجزائر

اتفاقية توأمة بين جامعتي وهران 2 وصبراتة الليبية

الشروق أونلاين
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اتفاقية توأمة بين جامعتي وهران 2 وصبراتة الليبية
أرشيف
جامعة وهران 2

وقّعت جامعة وهران 2 يوم الخميس، اتفاقية توأمة مع جامعة صبراتة الليبية، من أجل تعزيز التعاون في مجال تبادل الأساتذة وتعليم اللغات الأجنبية.

ووقع على هذه الاتفاقية من جانب جامعة وهران 2 البروفيسور أحمد شعلال، وعن جامعة صبراتة الليبية رئيسها البروفيسور سالم محمد الهريسي.

و ذكر شعلال في تصريح للصحافة، على هامش مراسم التوقيع، أن الاتفاقية “ستسمح بتبادل الخبرات والأساتذة بين الجامعتين”.

“حيث تحتاج جامعة صبراتة لخبرات وأساتذة الجامعة الجزائرية، خاصة في تخصصات اللغات الأجنبية والجيولوجيا والأمن الصناعي”، يضيف المتحدث.

وتابع البروفيسور شعلال يقول:”سنحاول فيما بعد، أن نخرج بوحدات بحث مشتركة، خصوصا في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والعلوم السياسية. حتى يكون هناك تواصل بين الباحثين من البلدين”.

أما رئيس جامعة صبراتة، التي تضم 22 كلية وأكثر من 16.000 طالب، فقد أكد من جانبه أن “هذه الاتفاقية سترسي قواعد تبادل علمي وطلابي بين الجامعتين”. متابعا:”سنسعى من خلالها لعقد مؤتمرات علمية مشتركة”.

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