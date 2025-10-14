اتفاقية جديدة.. “الكناس” يُغطي تكاليف هذه العملية لفائدة منتسبيه

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الثلاثاء، على مراسيم توقيع اتفاقية تقضي بتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) بعمليات زراعة الكبد لفائدة المؤمن لهم اجتماعياً.

وتجمع الاتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بيار وماري كوري.

وسيسمح الإجراء الجديد يتغطية كافة التكاليف الباهظة لهذه العملية التي تشمل عمليات زراعة الكبد للبالغين من قبل متبرعين أحياء.

وفي كلمة له عقب مراسم التوقيع على الاتفاقية، أكد وزير العمل أن التنسيق القائم مع وزارة الصحة سيسمح في القريب بعلاج العديد من الحالات المرضية داخل الوطن دون الحاجة إلى تحويلها نحو الخارج.

من جانبه، قال وزير الصحة محمد صادق آيت مسعودان، إن هذه الإتفاقية تترجم إرادة الدولة في الارتقاء بنوعية التكفل الصحي داخل الوطن، كما تعد خطوَة جديدة في مسار تطوير الطب العلاجي الـمُتخصص في سيما في مجال زراعة الكبد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل ملموس في تقليص التحويلات للعلاج بالخارج وكذا تحسين جودة التكفل الصحي داخل الوطن وضمان إستغلال أمثل للتقنيات الحديثة.

وفي هذا الصدد، اعتبر مختصون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي السلطات الصحية إلى توسيع خدمات العلاج المتخصصة داخل الوطن، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى الذين كانوا يُجبرون في السابق على التوجه إلى الخارج لإجراء هذه العمليات المكلفة.

للإشارة، تمت مراسم التوقيع بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، البروفيسور عدة بونجار بالإضافة إلى رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، رئيس اللجنة الطبية الوطنية للعلاج بالخارج وكذا إطارات الوزارتين و خبراء في مجال زراعة الأعضاء.