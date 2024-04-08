اتفاقية جديدة بين “سوناطراك” و “توتال اينارجي”

وقع مجمع “سوناطراك” ونظيره الفرنسي “توتال اينارجي”، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تفضي إلى تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تقييم وتطوير موارد المحروقات بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتمادا على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة العمومية، فان هذه الاتفاقية تهدف إلى إلى وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك في ظل القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات.

كما ذكّر البيان بحجم التعاون بين العملاق الجزائري ونظيره الفرنسي، حيث يقومان باستغلال الرقع التعاقدية المتواجدة بكل من تي.أف.تي II و تي.أف.تي جنوب وتيميمون وبركين في إطار عقود الشراكة القائمة.