-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 187
  • 0
اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر
SNRV
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقّعت الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين (SNRV) اليوم الإثنين، اتفاقية إطار للتعاون مع مركز البحث في البيئة (CRE) بمقر المديرية العامة للشركة، وذلك تحت إشراف الرئيس المدير العام للشركة عبد الحق بزاحي، والمديرة العامة لمركز البحث في البيئة زهيدة بوسلامة، وبحضور مديري وإطارات المؤسستين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي ومؤسسات البحث العلمي، من خلال تطوير عمليات وتقنيات مبتكرة في مجال استرجاع وتثمين النفايات، وتشجيع الحلول التكنولوجية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات والتكوين ونقل الكفاءات، بما يسهم في تثمين نتائج البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى توثيق الشراكة بين مؤسسات البحث والمؤسسات الاقتصادية العمومية، بما يدعم مسار التنمية الصناعية المستدامة في الجزائر ويعزز الابتكار في مجال الاقتصاد الدائري.

مقالات ذات صلة
من القطارات إلى السفن.. إصلاح شامل يعيد الحيوية لقطاع النقل الوطني

من القطارات إلى السفن.. إصلاح شامل يعيد الحيوية لقطاع النقل الوطني

تدابير تغلق منافذ تبييض الأموال و”قائمة سوداء” للعقود المشبوهة!

تدابير تغلق منافذ تبييض الأموال و”قائمة سوداء” للعقود المشبوهة!

هذا ما وعد به المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي

هذا ما وعد به المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي

قبل لقاء ترامب وشي.. محادثات متوترة بين أمريكا والصين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

قبل لقاء ترامب وشي.. محادثات متوترة بين أمريكا والصين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

الجزائر والنرويج تبحثان تعزيز التعاون في هذه المجالات

الجزائر والنرويج تبحثان تعزيز التعاون في هذه المجالات

200 ألف عامل بقطاع المحروقات والمناجم و9 آلاف منصب جديد

200 ألف عامل بقطاع المحروقات والمناجم و9 آلاف منصب جديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد