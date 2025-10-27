اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر

وقّعت الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين (SNRV) اليوم الإثنين، اتفاقية إطار للتعاون مع مركز البحث في البيئة (CRE) بمقر المديرية العامة للشركة، وذلك تحت إشراف الرئيس المدير العام للشركة عبد الحق بزاحي، والمديرة العامة لمركز البحث في البيئة زهيدة بوسلامة، وبحضور مديري وإطارات المؤسستين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي ومؤسسات البحث العلمي، من خلال تطوير عمليات وتقنيات مبتكرة في مجال استرجاع وتثمين النفايات، وتشجيع الحلول التكنولوجية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات والتكوين ونقل الكفاءات، بما يسهم في تثمين نتائج البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى توثيق الشراكة بين مؤسسات البحث والمؤسسات الاقتصادية العمومية، بما يدعم مسار التنمية الصناعية المستدامة في الجزائر ويعزز الابتكار في مجال الاقتصاد الدائري.