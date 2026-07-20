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الجزائر

اتفاقية جديدة لدعم البحث العلمي

الشروق أونلاين
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اتفاقية جديدة لدعم البحث العلمي
كمال بداري
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، اليوم الإثنين، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين وتطوير مشاريع بحثية مشتركة تخدم أولويات التنمية.

وتشكل الاتفاقية، التي وُقعت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطارًا تنظيميًا مرجعيًا لإنجاز أعمال مشتركة ومتفق عليها في مجالات الدراسات والبحث والتطوير، بما يعزز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وتنص الاتفاقية على إنجاز دراسات تتعلق بتصميم وتعديل وإدماج وعصرنة النظم والأساليب المعرفية، إلى جانب دراسة وتصميم وإنجاز المخرجات الضرورية لتطوير محاور ومواضيع الدراسات والبحث والتطوير.

كما تشمل الاتفاقية تنظيم تكوينات نوعية مرتبطة بالمشاريع والبرامج المشتركة، تتضمن دورات للتأهيل والتخصص، إضافة إلى تربصات قصيرة ومتوسطة المدى، فضلاً عن المساهمة في تأطير الطلبة والمستخدمين، بما يسهم في تعزيز الكفاءات العلمية ودعم البحث العلمي.

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