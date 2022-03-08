اتفاقية جديدة لضمان رسكلة النفايات القابلة للتثمين

تجمع سوناطراك ومؤسسة الردم التقني للنفايات

وقعت المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية بوهران اتفاقية مع مجمع سوناطراك نشاط المصب لاسترجاع النفايات القابلة للتثمين، حسبما أفاد به مدير المؤسسة، رشيد حمناش.

وبموجب هذه الاتفاقية ستسترجع المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية بوهران النفايات القابلة للتثمين لمديرية نشاط المصب بوهران، وينتظر أن يتوسع هذا المسعى إلى جميع المركبات ووحدات أرزيو وبطيوة التابعة لهذا الفرع من سوناطراك، حسبما أبرزه ذات المسؤول.

ويندرج هذا المسعى ضمن سياق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية لوهران التي تطمح إلى التوقيع على اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الكبرى لا سيما تلك التي تضمن خدمة الإطعام لعمالها لاسترجاع نفاياته القابلة للرسكلة، وفق رشيد حمناش.

وبالإضافة إلى الورق، فإن المؤسسات التي تضمن الإطعام تنتج أطنانا من النفايات البلاستيكية والورق المقوى والألمنيوم، حسبما شرحه ذات المسؤول، مضيفا أن مؤسسته اتصلت بالفعل بالعديد منها على أمل التوقيع قريبا على اتفاقيات.

وقد سبق للمؤسسة العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية بوهران إبرام اتفاقيات مع مختلف جامعات وهران والإقامات الجامعية وكذا مع نحو 60 مدرسة ابتدائية، حسبما أشير إليه.

وتسمح هذه الاتفاقيات بالفرز من المصدر مما يضمن أقصى جودة من النفايات القابلة للتثمين، وفق ذات المصدر الذي أوضح أن النفايات القابلة للرسكلة التي يتم فرزها من وسط نفايات عضوية غالبا ما تكون متسخة وتفقد قيمتها.

وفيما يتعلق بفوائد هذه الاتفاقيات يتوقع حمناش بأن يتم استرجاع آلاف الأطنان من النفايات القابلة للاسترجاع من المصدر كل عام.

ف ع