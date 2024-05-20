اتفاقية جديدة مع مجمع إيطالي للتكفل الطبي بالجزائريين

وقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على اتفاقية شراكة في مجال التكفل الطبي مع المجمع الاستشفائي “سان دوناتو” الإيطالي، تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، وزميله وزير الصحة، عبد الحق سايحي.

وبالمناسبة، أكد بن طالب أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن “مسار تحسين نوعية التكفل بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن، مما سيسهم في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية التكفل الصحي بالمواطنين، لاسيما من خلال إيجاد صيغ جديدة للتعاون في مجال التكفل الطبي ببعض الحالات المستعصية، على غرار زراعة الكبد وزراعة النخاع العظمي عند الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات”.

وأضاف الوزير أن تقليص التحويل للعلاج بالخارج يعد “مؤشرا إيجابيا ومعياريا على تطور قطاع الصحة في الجزائر من حيث المرافق العمومية والخاصة والتجهيزات الطبية وكذا الكفاءات البشرية ذات الصلة”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية “ستفتح آفاقا جديدة في مسار التكفل الناجع بالمرضى، من خلال الحصول على رعاية صحية نوعية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الإيطالية”.

كما ترمي إلى “الاستفادة من تجربة المجمع الاستشفائي الإيطالي، لاسيما من خلال تكوين الأطباء الجزائريين ونقل التكنولوجيا خاصة في مجال الجراحة القلبية للأطفال”.

ومن جهته، أبرز وزير الصحة أهمية هذه الشراكة، حيث تهدف إلى “تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الصحي، وتسمح بالاستفادة من الخبرة الطبية الإيطالية”، مشيرا إلى جهود الدولة الرامية إلى ترقية التكفل الصحي.

وعلى هامش مراسيم التوقيع، تم تنظيم يوم دراسي علمي حول جراحة القلب والشرايين للأطفال، في إطار تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في هذا المجال، عبر تقديم مداخلات لأخصائيين.

للإشارة، سيقوم وفد عن المجمع الاستشفائي الإيطالي بزيارة العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل (تيبازة) للوقوف على آخر التحضيرات للقيام رفقة طاقم طبي جزائري، بعمليات جراحية على مستوى هذه العيادة لفائدة 10 أطفال.

وسيقوم فريق طبي تابع للمجمع الاستشفائي الإيطالي بزيارة للعيادة المتخصصة في تقويم الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي لضحايا حوادث العمل بمسرغين (وهران)، تحضيرا لعملية جراحية أولى سيقوم بها على مستوى هذه العيادة، وذلك في إطار تجسيد البرنامج المشترك المسطر بين الطرفين.