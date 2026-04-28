اتفاقية جزائرية سويدية لإطلاق برنامج إزالة الكربون من القطاع الصناعي

تم، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإطلاق برنامج الشراكة من أجل إزالة الكربون من القطاع الصناعي في الجزائر، بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) والمجلس الدولي للصناعة السويدية (NIR)، وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الانتقال الطاقوي وتعزيز الصناعة المستدامة.

وحسب بيانٍ لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، تلقت “الشروق أونلاين” نسخةً منه، فإن توقيع الاتفاقية جرى بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وسفيرة مملكة السويد، إلى جانب عددٍ من الإطارات السامية لمختلف القطاعات الوزارية، وممثلين عن شركاء وطنيين ودوليين.

ويهدف هذا البرنامج إلى مرافقة التحول نحو صناعة وطنية أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تعزيز التعاون بين الجزائر والسويد، وتبادل الخبرات في مجال إزالة الكربون الصناعي، الذي يُعد من أبرز تحديات تحقيق التنمية المستدامة.

كما شكّل هذا اللقاء فضاءً لتقاسم التجارب والمعارف بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في تطوير حلول عملية لتقليص الانبعاثات الصناعية ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التزام الجزائر بمواصلة تعزيز شراكاتها الدولية، والعمل على الاندماج في الديناميكيات الطاقوية الإقليمية والدولية، بما يدعم مسارها نحو تحقيق انتقال طاقوي متوازن ومستدام.