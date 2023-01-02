اتفاقية جزائرية قطرية حول الاستثمار في المجال الفندقي

أشرف وزير السياحة ياسين حمادي على مراسم توقيع اتفاق مبدئي بين المجمع العمومي للفندقة السياحة والحمامات المعدنية والشركة القطرية رتاج للفنادق والضيافة.

وأوضحت وزارة السياحة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الاتفاقية تهدف إلى تعبئة الاستثمارات اللازمة بهدف الارتقاء بهذه الوحدات الفندقية للمعايير العالمية والرفع من جودة الخدمات.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية وقع عليها كل من محمد أنور بن عبد الواحد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للفندقة والشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس المديرين لشركة رتاج.