اتفاقية جزائرية موريتانية لتأمين طريق تندوف زويرات

أبرمت اللجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية اتفاقية ثنائية لتأمين طريق تيندوف زويرات لمواجهة التحديات المشتركة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن الاتفاق جاء خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية, بنواكشوط والتي تم خلالها التطرق إلى عدة مسائل, وعلى رأسها تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح بيان وزارة الداخلية، أن أشغال هذه الدورة الأولى، ترأسها من الجانب الجزائري، الأمين العام لوزارة الداخلية, عاديل حميميد، الذي تنقل على رأس وفد هام إلى نواكشوط خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 جانفي الجاري, ومن الجانب الموريتاني, الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد.

وخلال هذه الدورة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري-الموريتاني, لاسيما على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين، وتجسيدا لمخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية المنعقدة بالجزائر يومي 8 و9 نوفمبر 2021, تم التطرق إلى عدة مسائل، منها “تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن”.

وتم التأكيد على ضرورة “تأمين الحدود وحمايتها والتشديد على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكافة أشكالها وتداعياتها على أمن الدولتين وكذا العمل على تكثيف المعابر الحدودية وصيانتها”.

كما تناول الطرفان “سبل تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف وأزويرات والخط البحري الرابط بين البلدين الذي افتتح شهر فيفري من السنة الماضية”, بالإضافة إلى “تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة الإطارات الأمنية والمدنية الموريتانية”.

هذه نتائج اجتماع اللجنة الحدودية الجزائرية-الموريتانية

ويوم 27 جانفي 2023، أجمعت اللجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة وخرجت بعدة توصيات.

وجاء في وكالة الأنباء الموريتانية، أن اللجنة اختتمت أعمالها، الخميس، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، مشددة على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن والتكامل البيني بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها.

وخرج المحضر الصادر عن أعمال اللقاء بتوصيات منها ضرورة تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين الشقيقين عبر مدينتي تندوف الجزائرية وأزويرات الموريتانية وتأمين الخط البحري والتركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر بهدف تطوير المهارات وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي.

وأكد الجانبان أن هذا اللقاء جاء تجسيدا للروابط الأخوية والعلاقات الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين موريتانيا والجزائر وذلك بهدف تعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، تنفيذا لرؤية وإرادة قائدي البلدين الشقيقين وعملا بالتوصيات الصادرة عن أعمال اللجنة العليا المشتركة المنظمة في نواكشوط 13 ديسمبر 2022.

وقد شهد التعاون الموريتاني الجزائري خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطورا مضطردا شمل أغلب مجالات التعاون واهتمامات مواطني البلدين الشقيقين، الذي تجسد من خلال اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية الجزائرية المنعقدة في نواكشوط يوم 14 ديسمبر 2022.

وشاركت في أعمال هذا اللقاء جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية مثل الجيش والدرك والحرس والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك.