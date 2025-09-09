-- -- -- / -- -- --
اتفاقية جزائرية موريتانية لتسويق 360 ألف طن من الكلنكر

محمد فاسي
وزارة الصناعة
جانب من مراسم التوقيع

شهدت فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين شركة توزيع مواد البناء “SODISMAC” التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، وشركة إسمنت الشمال الموريتانية، لتسويق 360 ألف طن من مادة الكلنكر (المادة الخام الأساسية لصناعة الإسمنت) نحو موريتانيا.

وبموجب الاتفاقية، ستوجَّه الكميات المتفق عليها لتزويد مصنعين للإسمنت تابعين لمؤسسة إسمنت الشمال، بواقع 120 ألف طن لمصنع نواذيبو و240 ألف طن لمصنع نواكشوط.

وجرت مراسم التوقيع بحضور إطارات من وزارة الصناعة ومجمع “جيكا”، في خطوة تعزز مكانة الجزائر كمصدر رئيسي لمواد البناء في السوق الأفريقية.

وتسعى الوحدات الإنتاجية التابعة لمجمع “جيكا” لرفع الصادرات التي بدأت منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة قبل عدة سنوات، إلى سقف 10 ملايين طن، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتنويع الدخل من خارج قطاع المحروقات، وبعد شروع المؤسسة في الحصول على بطاقات المطابقة مع المعايير الأوروبية والأمريكية.

