اتفاقية رعاية بين سوناطراك ومديرية الصحة لولاية تيميمون

وقع مجمع سوناطراك على إتفاقية رعاية مع مديرية الصحة لولاية تيميمون، قصد تمويل شراء تجهيزات طبية تستخدم في مجال تصفية الدم، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وأشرف على مراسم التوقيع على الاتفاقية والي تيميمون رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى الولاية مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة، يضيف نفس المصدر.

وتقضي هذه الاتفاقية بتمويل مجمع سوناطراك لعملية شراء مركز معالجة المياه المستعملة في عمليات تصفية الدم, للمساهمة في ضمان توفير المياه التي تستوفي شروط الاستخدام الصحي في المحيط الاستشفائي، وكذا تمويل شراء 12 جهاز لتصفية الدم لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية “الهاشمي أمحمد” بتيميمون.

وتأتي هذه المبادرة للتخفيف من أعباء تنقل المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي بالمنطقة، وتحسين أداء الخدمات الصحية اللازمة للمرضى، وفقا للبيان.

وخلال هذه الزيارة، تفقد حكار مركز التكوين المهني والتمهين رقم 02 لولاية تيميمون, من أجل الاطلاع على أجواء سير عملية إجراء مسابقة الانتقاء التي تتضمن 366 منصب عمل على مستوى المنشآت الإنتاجية لسوناطراك بالولاية والتي يشارك فيها 1242 مترشح.

وذكر المجمع في بيانه أن مسابقة التوظيف تتم في ظروف “جيدة” بالتنسيق مع السلطات المحلية و”بنفس النظام والمواصفات المعمول بها في امتحان شهادة البكالوريا”.

كما أبرز المصدر نفسه أن مجمع سوناطراك “يسعى من خلال انخراطه في المشاريع الحيوية والعمليات التضامنية إلى ترسيخ مقاربته الاجتماعية بوصفه مؤسسة مواطنة تعمل على دعم استراتيجية التنمية المحلية”.