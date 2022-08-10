اتفاقية شراكة بين إتصالات الجزائر و”كاسبرسكي” لهذا الغرض!

كشفت مؤسسة إتصالات الجزائر، الأربعاء، عن إقامة شراكة مع الشركة الدولية للأمن الإلكتروني “كاسبرسكي” (Kaspersky) من خلال إطلاق تشكيلة واسعة من المنتجات الرامية إلى حماية الزبائن.

وأوضح بيان للشركة أن “العديد من منتجات Kaspersky ستكون متوفرة اعتبارا من الأربعاء على مستوى كافة الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر”، مضيفا أنه سيكون بإمكان زبائن هذه المؤسسة “إجراء المعاملات البنكية وعمليات شراء وتداول ألعاب الفيديو ومشاركة البيانات عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة بكل أمان”.

كما تعلن اتصالات الجزائر أنه بالإضافة إلى هذه التشكيلة الكاملة لمنتجات Kaspersky الموجهة للجمهور العريض، فقد فكرت في سلامة الأطفال الذين عادة ما يكونون عرضة لمخاطر الأنترنت، بفضل حل “الرقابة الأبوية Kaspersky Safe Kids” الذي سيمكن الأولياء من “مرافقة أبنائهم في أولى خطوات الاتصال بشبكة الأنترنت وحمايتهم من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها”.

للإشارة، فان هذا التطبيق “سيسمح للأولياء بحظر الدخول إلى مواقع خطيرة وغير مرغوب فيها للأطفال، بالإضافة إلى التحكم في الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة والتعرف على اهتماماتهم وقائمة أصدقائهم من أجل ضمان أفضل حماية لهم”.

اتصالات الجزائر تضمن مداومة وكالاتها يوم عاشوراء

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر بأنها ستضمن الدوام خلال يوم الإثنين المصادف لعاشوراء، وذلك من أجل استمرارية الخدمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الوكالات التجارية في الولايات الشمالية للوطن، ستكون “مفتوحة من الساعة العاشرة صباحا (10:00) إلى غاية الساعة الثالثة زوالا (15:00)”.

فعلى مستوى الجزائر العاصمة، يتعلق الأمر بوكالات حسين داي، الدار البيضاء، برج البحري، بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، الأبيار، باب الوادي والشراقة، وبالولايات الأخرى يخص هذا الإجراء الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

أما بخصوص الولايات الجنوبية للبلاد، فسيتم ضمان الدوام من الساعة السابعة صباحا (07:00) إلى غاية منتصف النهار (12:00) على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة. يضيف ذات البيان.

زيادة تدفق الأنترنت من غير تنقل بات ممكنا

أصبح بإمكان مستعملي الأنترنت الثابت (ايدوم آ.دي.أس.أل، وإيدوم فيبر) الرفع من تدفق الأنترنت عن بعد وذلك عبر فضاء زبائن اتصالات الجزائر دون الحاجة للانتقال إلى الوكالات التجارية للشركة حسبما أفاد به بيان لاتصالات الجزائر في 11 أفريل 2022.

وأوضح البيان ذاته أن “اتصالات الجزائر وحرصا منها على راحة ورفاهية زبائنها قد اعطتهم امكانية زيادة تدفق الانترنت عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالاتنا التجارية” مضيفا أن “زبائن ايدوم أ.دي.أس.أل و إيدوم فيبر أصبح بامكانهم من الآن فصاعدا العبور إلى تدفقات أنترنت أكبر انطلاقا من فضاء الزبائن”.

وذكر ذات البيان أن “مكافئات معتبرة تمنح حاليا للزبائن الذين ينتقلون إلى تدفق 15 ميغابايت في الثانية و اكثر على اشتراكات إيدوم آ.دي.أس.آل و إيدوم فيبر”.