-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اتفاقية شراكة بين اتصالات الجزائر و”جازي” لتبادل الخدمات

الشروق أونلاين
  • 219
  • 0
اتفاقية شراكة بين اتصالات الجزائر و”جازي” لتبادل الخدمات
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقية

 تم الخميس، ابرام اتفاقية شراكة بين مجمع اتصالات الجزائر ومتعامل الهاتف النقال “جازي”، بهدف تبادل خدماتهما وتحسين جودة الخدمة، حسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وجرى حفل التوقيع بمقر شركة جازي، بحضور كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، والمدير العام بالنيابة لشركة متعامل الهاتف النقال، محي الدين علوش، إلى جانب إطارات من كلا المتعاملين.

وأوضح بن تومي أن “هذه الشراكة التي تتمحور أساسا حول تبادل الخدمات ذات القيمة المضافة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة وتنمية قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر”.

كما يندرج هذا المسعى “في إطار استراتيجية اتصالات الجزائر التي تضع المواطن في صميم اهتماماتها”. يضيف المتحدث ذاته.

من جانبه عبر المدير العام بالنيابة لشركة “جازي” عن “سعادته” بالتوقيع على اتفاقية الشراكة مع اتصالات الجزائر باعتباره “المتعامل التاريخي في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر”.

وأشار من جهته أن ابرام هذه الاتفاقية تندرج في إطار “استراتيجيتنا التنموية”, كما ترمي إلى “تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين من أجل تحسين جودة الخدمة والتكفل باحتياجات وتطلعات زبائننا على أكمل وجه”.

وستفتح هذه الشراكة مع اتصالات الجزائر المجال “لفرص تعاون أكبر من شأنها أن تقدم قيمة مضافة للبيئة الاقتصادية وتوفر خدمات جديدة للمواطنين”، حسب علوش.

مقالات ذات صلة
توقيف عدد من سائقي يسير.. المدير العام للشركة يوضح

توقيف عدد من سائقي يسير.. المدير العام للشركة يوضح

أحوال الطقس ليوم الجمعة: أمطار بولايات غربية وثلوج على بعض القمم

أحوال الطقس ليوم الجمعة: أمطار بولايات غربية وثلوج على بعض القمم

اجتماع الحكومة: هذه تفاصيل خارطة الطريق “التنموية” لولاية تيسمسيلت

اجتماع الحكومة: هذه تفاصيل خارطة الطريق “التنموية” لولاية تيسمسيلت

البنوك أصبح بإمكانها اقتطاع أقساط القروض من الحسابات البريدية آليا

البنوك أصبح بإمكانها اقتطاع أقساط القروض من الحسابات البريدية آليا

وداعًا يا حارس العربية.. وعلى عهدك باقُون

وداعًا يا حارس العربية.. وعلى عهدك باقُون

استحداث رتبة جديدة للأطباء العامين في مصالح الإستعجالات

استحداث رتبة جديدة للأطباء العامين في مصالح الإستعجالات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد