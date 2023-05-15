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الجزائر

اتفاقية شراكة بين الخطوط الجوية الجزائرية والموريتانية (فيديو)

ي.ك
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اتفاقية شراكة بين الخطوط الجوية الجزائرية والموريتانية (فيديو)
أرشيف
الجوية الجزائرية

أشرف وزير النقل يوسف شرفة، الإثنين، على توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها الموريتانية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الاتفاقية بين الشركتين الجويتين تخص مجال التكوين وصيانة الطائرات في كل مجالات التعاون التجـــاري.

وصرّح المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، بأن هذه الاتفاقية ترتكز على تدعيم التعاون في مجال صيانة الطائرات، التكوين، التمويل، والتعاون التجاري.

وأشار ذات المسؤول أنّ “هذه الاتفاقية ستتبع بإمضاء عقود في إطار التعاون بين الشركتين والبلدين”.

من جهته أكد المدير العام لشركة الطيران الموريتانية محمد خليفة ولد أبياه، بأن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تقوية العلاقات بين البلدين والشركتين من جميع الجوانب.

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