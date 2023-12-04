اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمينات و”أوبل” الجزائر

وقعت الشركة الوطنية للتأمين وشركة تسويق السيارات “أوبل” الجزائر، يوم الاثنين، اتفاقية شراكة تهدف لتقديم خدمات عصرية وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الزبائن.

ووقعت الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين “SAA” يوسف بن ميسية، والرئيس المدير العام لـ “أوبل” الجزائر نسيم بن غرغورة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتتضمن هذه الاتفاقية “تقديم خدمات اكتتاب عقود تأمين السيارات للشركة الوطنية للتأمين مباشرة على مستوى كل قاعات عرض “أوبل” الجزائر، مع الاستفادة من تخفيضات على قيمة العقود”.

كما تسمح أيضا “بإدخال وسائل رقمية “حديثة ومرنة” فيما يخص التكفل بالمؤمنين لهم، من خلال توفير حلول تأمينية “مبتكرة” بغية تبسيط عملية تلقي العروض وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة للزبائن”.

وتمكن الاتفاقية حسب المصدر ذاته، “من إجراء عمليات التقييم وإصلاح الأضرار في ورشات أوبل الجزائر، مع تسوية الخدمات من قبل الشركة الوطنية للتأمين”.