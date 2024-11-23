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اقتصاد

اتفاقية شراكة بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ولجنة تنظيم عمليات البورصة

محمد فاسي
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اتفاقية شراكة بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ولجنة تنظيم عمليات البورصة
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
جانب من مراسم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

وقّعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم السبت ، اتفاقية شراكة وتعاون مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. 

وقع الاتفاقية كل من حسين زاوي، المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وتهدف الاتفاقية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في التعرف على آليات التمويل البديل، مثل رأس المال الاستثماري، وتشجيعهم على الانضمام إلى البورصة كجزء من الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الشراكة بين مختلف الهيئات الاقتصادية والمالية بالجزائر، وتحقيق التكامل بين المؤسسات لتعزيز النمو الاقتصادي.

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