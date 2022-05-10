-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

اتفاقية شراكة بين سوناطراك وإيني في مجال التدريب والتكوين

الشروق أونلاين
  • 246
  • 0
اتفاقية شراكة بين سوناطراك وإيني في مجال التدريب والتكوين
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقية

أمضى مجمع سوناطراك مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وأفاد بيان للمجمع أن القرار جاء تجسيدا لإتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط سوناطراك بالشريك الإيطالي إيني.

والاتفاقية وحسب المصدر ذاته أن المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك  أمضى مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية، يوم 6 ماي 2022، على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وتندرج هذه الإتفاقية التي جرت مراسم توقيعها بإيطاليا في إطار توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا وتمتين جسور التعاون التاريخي بين مجمع سوناطراك ومجمع إيني تجسيدا للإتفاقية الإطارية الممضاة سنة 2021 التي أعرب فيها الطرفان عن رغبتهما في إقامة علاقات في مجالات التدريب وتنمية المهارات. يضيف البيان.

وتهدف هذه الإتفاقية على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتثمينها وكذا تطوير المعرفة والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في مجالات سلسلة قيمة مجمع سوناطراك.

مقالات ذات صلة
عودة مشروع “الجزائر إلكترونية” وتطبيقات لتسهيل حياة المواطن

عودة مشروع “الجزائر إلكترونية” وتطبيقات لتسهيل حياة المواطن

الحدود الغربية للجزائر على موعد مع نهضة تنموية

الحدود الغربية للجزائر على موعد مع نهضة تنموية

500 عارض من 25 دولة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بالجزائر

500 عارض من 25 دولة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بالجزائر

ارتفاع قياسي في أسعار الخضر والفواكه

ارتفاع قياسي في أسعار الخضر والفواكه

6 تعليمات من وزير النقل لتطوير وعصرنة النقل بالسكك الحديدية

6 تعليمات من وزير النقل لتطوير وعصرنة النقل بالسكك الحديدية

صفقة بيع “أكسا” للمغرب.. فرع الجزائر خارج الاتفاقية!

صفقة بيع “أكسا” للمغرب.. فرع الجزائر خارج الاتفاقية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد