اتفاقية شراكة بين سوناطراك وإيني في مجال التدريب والتكوين

جانب من التوقيع على الاتفاقية

أمضى مجمع سوناطراك مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وأفاد بيان للمجمع أن القرار جاء تجسيدا لإتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط سوناطراك بالشريك الإيطالي إيني.

والاتفاقية وحسب المصدر ذاته أن المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك أمضى مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية، يوم 6 ماي 2022، على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وتندرج هذه الإتفاقية التي جرت مراسم توقيعها بإيطاليا في إطار توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا وتمتين جسور التعاون التاريخي بين مجمع سوناطراك ومجمع إيني تجسيدا للإتفاقية الإطارية الممضاة سنة 2021 التي أعرب فيها الطرفان عن رغبتهما في إقامة علاقات في مجالات التدريب وتنمية المهارات. يضيف البيان.

وتهدف هذه الإتفاقية على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتثمينها وكذا تطوير المعرفة والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في مجالات سلسلة قيمة مجمع سوناطراك.