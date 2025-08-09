اتفاقية شراكة بين صيدال ومدار لإنجاز عيادة للعلاج بالخلايا

تم اليوم السبت، توقيع اتفاقية شراكة بين مجمّع صيدال وشركة “مدار القابضة”، لإنجاز عيادة للعلاج بالخلايا تابعة لصيدال في مدينة سيدي عبد الله.

وجرت مراسم التوقيع بموقع الإنتاج التابع لصيدال في الحراش، بحضور وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، والرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال نبيلة بن يغزر المولودة وارث، والرئيس المدير العام لمدار القابضة شرف الدين عمارة.

وبحسب بنود الاتفاقية، ستقوم مدار القابضة بضمان تمويل المشروع، في حين سيقدّم صيدال خبرته ومعرفته التقنية، وسيرافق عملية نقل التكنولوجيا اللازمة لإنشاء وتشغيل العيادة.

وقالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال بن يغزر: “تندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية لبلدنا، وتحفيز البحث وإنتاج العلاجات المبتكرة”.

وأضافت المتحدثة ” من خلال هذا المشروع، نعبر عن طموح واضح يتمثل في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمرضى المصابين بأمراض معقدة، وتقديم علاجات من الجيل الجديد، ورفع مكانة الجزائر إلى مصافّ الرواد الإقليميين في مجال الابتكار الطبي”.

من جانبه، أكد المستشار العلمي للرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، مراد بلخلفة، أن “العيادة المدمجة المستقبلية ستكون مجهزة بأحدث التقنيات، وستعتمد على فرق طبية وعلمية جزائرية عالية الكفاءة”، مضيفًا: “سنضع كل إمكانياتنا لضمان مستوى من التميز يتماشى مع المعايير الدولية”.