لإرساء أمن صحي وطني قائم على "الابتكار العلمي والمعرفة"

التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والوكالة الوطنية للأمن الصحي، 22 جويلية 2025.

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي، اتفاقية تعاون ترمي إلى إرساء أمن صحي وطني قائم على “الابتكار العلمي والمعرفة”.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، وقع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، 22 جويلية، بالجزائر العاصمة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي.

وأوضح الوزير بداري في كلمة له بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز وتنظيم التعاون المؤسساتي بين الوكالة والجامعات ومراكز البحث لإرساء يقظة علمية لمتابعة الأوبئة والابتكار وكل ما له علاقة بالبحث العلمي”.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تعبئة الإطارات العلمية للمساهمة في تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الصحي، وكذا تطوير برامج أكاديمية وبحثية حول هذا المجال”.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تمثل “لبنة أولى” في التعاون بين الطرفين لجعل الجامعة “قاطرة للتنمية ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”.

رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، أبرز من جانبه أن هذه الاتفاقية تمثل “خطوة استراتيجية محورية في مسار بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الصحي قوامها المعرفة والبحث العلمي والابتكار والتكوين العالي”.

كما تعكس، حسب صنهاجي “الإرادة المشتركة للمؤسستين في وضع الأطر الملائمة لتعاون متين، مستدام ومبني على رؤى علمية متكاملة تستجيب لمقتضيات الصحة العمومية وأولويات الدولة”.