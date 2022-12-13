اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين ومجمع “ستيلانتس” لتصنيع سيارات فيات

تم، الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني ومؤسسة “ستيلانتس” لتصنيع سيارات فيات.

وأشرف على مراسم التوقيع وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي الذي اعتبر أن اتفاقية الشراكة بين قطاعه وشركة “ستيلانتس” لتصنيع سيارات فيات هو تجسيد لانفتاح القطاع على المحيط الخارجي وانعكاس على مقاربة تشاركية.

وأكد الوزير أن الإتفاقية تعد بمثابة بداية عمل متواصل للرفع من مكان القطاع، من خلال بعث الإقتصاد الوطني وعن طريق استحداث آلية شراكة ببن الشركة ومؤسسات التكوين المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل لا سيما في مجال تصنيع السيارات.

وتهدف الإتفاقية إلى إنشاء فروع للتكوين المهني في مهن تتعلق بصناعة السيارات، وذلك لفائدة المكونين عن طريق التكوين المتواصل وكذا للمتربصين والمتمهنين للاستفادة من تربصات تطبيقية، سيما، في الصيانة، وتكوين تقنيين في عدة تخصصات ترتبط بالمجال.

وبهذه المناسبة، أكد مرابي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استحداث آليات شراكة فعالة ودائمة لتعزيز العلاقات بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والشركات من خلال تحديد برنامج تعاون لضمان مسايرة التكوين لمتطلبات سوق العمل.

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن توقيع هذه الاتفاقية هو “تجسيد لانفتاح قطاع التكوين المهني على محيطه الخارجي” و يرمي إلى تنمية المورد البشري في المجالات التكوينية الجديدة الداعمة للسياسة الوطنية للتشغيل وبغية المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني.

وأبرز أن هذه الشراكة ستسمح بالتعاون المشترك على تحديد الاحتياجات الجديدة والعمل على إعداد وتحيين برامج التكوين و تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين, علاوة على إدراج تخصصات جديدة في البرامج البيداغوجية التكوينية في مجال صناعة السيارات.

وعلى هامش مراسم التوقيع أشرف مرابي على انطلاق دورة تكوينية لفائدة مدراء جدد للمؤسسات التكوينية بغية تزويدهم بمعطيات حول الطرق الحديثة في مجال التسيير الإداري والمالي وتعريفهم بالمقاربة الجديدة لتسيير ميزانية قطاع التكوين المهني الرامية إلى الاستغلال الأمثل للموارد.