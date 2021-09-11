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اقتصاد

اتفاقية عربية لتنقل الركاب برا لا تشمل الجزائر

الشروق أونلاين
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اتفاقية عربية لتنقل الركاب برا لا تشمل الجزائر

تجتمع ثمان دول عربية لتفعيل اتفاقية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بينها وعبرها  ولا تشمل هذه الاتفاقية الجزائر.   

وجهت جامعة الدول العربية الدعوة لعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري وذلك بهدف تفعيل الاتفاقية التي اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب عام 2004.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وتجتمع بموجب المادة (27) من الاتفاقية المذكورة هذه اللجنة والمكونة من ممثلي الأطراف المتعاقدة وهم ثماني دول عربية: المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة ليبيا، الجمهورية اليمنية، (والجمهورية العربية السورية المعلق عضويتها في الوقت الحالي)، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

ومن المنتظر أن تتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.

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