اتفاقية لتعزيز النجاعة التشغيلية في الجوية الجزائرية

وقّع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية اتفاقية إطار خاصة بتحويل نشاط المناولة الأرضية (Ground Handling) إلى فرع AH Ground Operations (AH GO)، في خطوة تندرج ضمن مسار إعادة تنظيم المجمع وتعزيز أدائه التشغيلي.

وحسب بيان للمجمع، جرى التوقيع على الاتفاقية، يوم أمس الاثنين، بمقر شركة الخطوط الجوية الداخلية، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالخطوط الجوية الداخلية، سعيد لموشي.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للخطوط الجوية الداخلية، سعيد بن عزوز، والمدير العام لـ “AH Ground Operations”، عصام بن الصيد.

وأوضح المجمع أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحركية التي يشهدها لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة التشغيلية، إلى جانب تثمين مهن الطيران وضمان تقديم خدمات ذات جودة أفضل.

كما يندرج تحويل نشاط المناولة الأرضية ضمن استراتيجية التكامل والتنسيق بين مختلف فروع المجمع، مع تكريس مبدأ التخصص الوظيفي لكل فرع وفق مجال نشاطه، بما يساهم في تحسين تنظيم المهن ورفع مستوى الأداء التشغيلي.

وأكد المجمع أن إسناد هذا النشاط إلى فرع “AH Ground Operations” من شأنه تعزيز المرونة التشغيلية، وتحسين استغلال الموارد المتاحة، وترسيخ التخصص بين الفروع، فضلاً عن دعم جهود الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة زبائن وشركاء المجمع.