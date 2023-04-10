اتفاقية لوضع التكنولوجيات الفضائية الجزائرية في متناول سوناطراك

تم، الإثنين، التوقيع على اتفاقية إطار بين سوناطراك ووكالة الفضاء الجزائرية من أجل وضع التكنولوجيات الفضائية التي تتوفر عليها الوكالة في متناول سوناطراك.

وحسب بيان للمجمع فقد وقع حكار والمدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية عز الدين أوصديق، اتفاقية إطار تتعلق بوضع التكنولوجيات الفضائية التي تتوفر عليها وكالة الفضاء الجزائرية في متناول سوناطراك.

كما تم، إثر توقيع هذه الاتفاقية الإطار، توقيع ثلاثة 03 عقود تطبيقية تتعلق بمختلف خدمات أبحاث الفضاء التطبيقية التي أنجزتها وكالة الفضاء الجزائرية لصالح سوناطراك.

وتتعلق هذه العقود التطبيقية بالمرافقة بغرض وضع نظام تقدير الغازات المشتعلة وانبعاثات الميثان في إطار الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال تخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن أنشطتها.

كما تضمن هذه العقود الحصول على صور أقمار صناعية معتمدة ونماذج رقمية MTN خاصة بحقول التطوير، واستغلال تقنيات الجيوديزيا الفضائية على مستوى حقول التطوير.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية الإطار تحدّد كيفيات التعاون بين الطرفين من أجل الاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها في تصميم ودراسة وتنفيذ مشاريع التطوير المتعلقة بمختلف مجالات نشاطات سوناطراك.