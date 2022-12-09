اتفاقية ما بين الجامعات والصناعة الصيدلانية لإنتاج الأدوية

خلال زيارة وزيري القطاعين لقسنطينة

شهد الخميس مركز البحث في البيوتكنولوجيا بعلي منجلي، بولاية قسنطينة، إبرام اتفاقية، ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة الصيدلانية، بحضور الوزيرين كمال بداري وعلي عون، تهدف إلى إنتاج الأدوية محليا، خاصة أن قسنطينة تعتبر حاليا عاصمة في إنتاج وتوزيع الأدوية على المستوى الوطني، حيث من المفروض أن يتم تحويل مركز البحث في البيوتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وحدة كاملة للبحث والتطوير، تنسق مع مجمع صيدال لصالح تصنيع الأدوية في عاصمة الشرق الجزائري.

وينتظر قريبا البدء في البحث والتطوير والإنتاج بشراكة علمية ما بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصناعة الصيدلانية، خاصة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية التي تحتاجها البلاد ويوجد طلب صحي عليها، والتي يتم استيرادها من مخابر أجنبية.

وبشّر كمال بداري خلال إبرام هذه الاتفاقية بوضع مركز البحث في البيوتكنولوجيا بموارده البشرية والمادية رهن تصرف وزارة الصناعة الصيدلانية ومؤسسات تصنيع الدواء في الجزائر، لأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا مناص له سوى أن يكون القائد للتنمية المحلية والدافع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، لأن الجامعة في الأصل – كما قال – هي التعليم والبحث العلمي وخلق الثروة.

أما علي عون فشدّد على ضرورة تكاثف الجهود، والتعاون من كل القطاعات لرفع التحدي الكبير في مجال صناعة الأدوية التي ترتكز على مواد علاجية طبيعية ذات مصدر نباتي، متوفرة بكثرة في الهضاب العليا والصحراء الجزائرية.